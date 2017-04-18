Ekolojik pazar yerli ve yabancı ev hanımlarının gelir kapısı oldu

Muğla'da her 15 günde bir Cumartesi günleri kurulan Ekolojik Pazar'da stant açan yabancı kadınlar ev ekonomisine katkıda buluyor



MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 günde bir kurulan Ekolojik Pazar, ev hanımlarının gelir kapısı oldu. Yerli ve yabancı ev hanımları el emeği ürünlerini pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Köyceğiz Belediyesinin katkıları ile 15 günde bir Cumartesi günleri kültür evi bahçesinde kurulan Ekolojik Pazar, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pazarda organik gübre, sebze, meyve, zeytinyağı, bal ve bakliyat gibi ürünlerin yanında el işi ürünlerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Evinde yaptığı doğal ürünleri Ekolojik Pazarda sattığını aktaran Köyceğizli Hatice Bayındır, "Ev makarnamız var, ev ekmeklerimiz, tarhanamız, ayva reçellerimiz, biber salçalarımız var. Hepsi ev ürünü, bunları Ekolojik Pazara getirip satıyoruz. Bu şekilde de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Organik gübre yapıyorum. Solucanlar evdeki artıkları, pazarın atıklarını yiyor. Yumurta kabuğu, kahvelerden dökülen çayları temin ediyorum, Biberlere, salatalıklara çok iyi. Organik besleneceğiz, fenni gübre vermeyeceğiz bahçemize, yiyeceğimize, içeceğimize" dedi.

Hobi olarak başladılar, para kazandılar

Evlendikten sonra Türkiye'ye yerleştiğini ve 5 yıldır Marmaris'te yaşadığını anlatan Kazak asıllı Zhanna Özdemir'de, "Hobi olarak tablolar yapmaya başladım. İnternette paylaştım. Sipariş verdiler. Daha sonra beni kermese çağırdılar. Herkesi kermeslere davet ediyorum" şeklinde konuştu.

10 Yıldır Marmaris'te yaşadığını aktaran Rus uyruklu Tatiana Uğurlu, ise hobi amaçlı internet üzerinden öğrendiği dekupaj çalışmalarını ekolojik pazarda satarak, gelir elde ettiğini dile getirdi.

- "Ekolojik Pazar, Muğla'nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığının ispatı"

Kız arkadaşı ile birlikte Muğla'dan Ekolojik Pazara alışveriş yapmaya gelen turizm fakültesi öğrencisi Onur Sağlam'da; "Ekolojik Pazar olduğunu duyunca gelip görmek istedik. Burada ürünleri inceleme şansımız oldu. Herkesin eline emeğine sağlık. Güzel işler çıkarmışlar. Muğla'nın sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını bu tarz yerlerle göstermek gerekiyor. Herkesin buraya gelip görmesi lazım." ifadelerini kullandı.

- "Organik ve el emeği ürünlere yer veriyoruz"

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halil Karanfiloğlu ise Köyceğiz Belediyesi tarafından 3'üncü kez kurulan Ekoloji Pazar stantlarında organik ve el emeği ürünlere yer verdiklerini ifade etti. Ekolojik tarımın ve el sanatlarının önemine değinen Karanfiloğlu, şöyle konuştu: "15 günde bir, bu pazarı yapıyoruz. 100'den fazla stant ile bölgede yer edinmek istiyoruz. Sakin şehir projemizde de Ekolojik Pazarın yeri çok büyük. Muğla'nın her yerinden misafirimiz geliyor"