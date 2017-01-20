Ekolojik Köy Projesi Hayata Geçiyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyünde "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" için çalışmalar başlatıldı.



Mağaralar şehri olarak bilinen tarihi Hasankeyf ilçesinde mağaraların turizme kazandırılması amacıyla kaymakamlık tarafından 2015 Yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Batman Valiliği desteğiyle Üçyol köyünde uygulanacak proje ile hayata geçiriliyor. İlçe Kaymakamlığı'nca hayata geçirilecek projeyle Hasankeyf'e bağlı Üçyol köyündeki mağaralar butik otele dönüştürülecek, hobi bahçeleri, yürüyüş yolları ve kamp alanları yapılacak. Türkiye'nin örnek köyünün oluşturulmasının hedeflendiği proje ile ilgili protokol İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından imzalandı.



İlçe Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, ilçeye turizm anlamında büyük katkı sağlayacak olan ve toplamda 2 milyon 666 bin 66 lira bütçeye sahip projenin sözleşme protokolünü büyük özveri ve çalışmaların sonucunda imzaladıklarını söyledi. Baygüven, "Projeye büyük ölçüde hibe desteği sağlayan Dicle Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederiz. İlçede uygulanacak olan projenin bölgede büyük önem arz ettiğini ve turizm boyutunda ilçeye katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BATMAN