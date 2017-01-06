Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, üniversite öğrencilerine yönelik, "2. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması" düzenlenecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla başlatılan projeyle üniversiteliler arasında "çevre" farkındalığını artırmanın amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada, proje kapsamında ana konusu ekoloji ve kentsel tasarım olarak belirlenen, "2. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması"nın düzenleneceği, dereceye giren öğrencilere toplam 150 bin lira ödül dağıtılacağı bildirildi.



Birinciye 40 bin lira



Ekoloji, sosyal hayat ve kültürün mekanlara yansımasının ele alınacağı yarışmada birinci, 40 bin lira ile ödüllendirilecek. Yarışmada ikinciye 30 bin, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, 8 gruba da 8'er bin lira mansiyon ödülü dağıtılacak.



Yarışmanın jüri heyeti, bakanlık üst düzey bürokratları, akademisyenler ve ekolojiye, kentsel tasarıma gönül vermiş uzmanlardan oluşacak.



Son başvuru 10 Mart



Yarışmaya üniversitelerin lisans düzeyinde, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım-peyzaj mimarisi bölümlerinde öğrenim gören 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, yarışmaya bireysel veya grup olarak da başvurabilecek.



Yarışmaya katılmak isteyenler, "www.ekotasarimyarismasi.com" adresinden 27 Ocak'a kadar ön kayıt yaptıracak. Bu işlemin ardından hazırlanan pafta ve sunumlar da en geç 10 Mart'ta bakanlığa ulaştırılacak.