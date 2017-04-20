Ekolojik Baskı; kumaş yüzeyine bitkilerin ve yaprakların form ve renklerini doğal malzemelerle kumaşa aktarma işlemidir. Ekolojik baskı tekniği doğaya ve canlıya dost yöntemlerle yapılmaktadır.



Her baskı uygulaması parmak izi gibi birbirine benzemeyen, eşsiz sonuçlar verir. Ürünün dünyada başka bir eşi olmaz, sadece kişiye özeldir.







Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Artim Projects



Mekan Adresi : 1457 sok 35/A Alsancak İzmir



Başlangıç Saati : 21.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Ekolojik Baskı Atölyesi



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır