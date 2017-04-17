Eko Şovdan Vatandaşlara Muhteşem Konser

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden kurulu Eko Şov Ritim grubu, verdiği konserle vatandaşları kendisine hayran bıraktı.



Bugüne kadar verdiği konserler ile adından sıkça bahsettiren ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Eko Şov Ritim gurubu hafta sonu parkta Eskişehirlilere unutulmayacak bir konser verdi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışma sırasında kullandıkları araç ve gereçlerle oluşan enstrümanlarıyla müzik yapan gurup Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde verilen konserde çeşitli şarkıları seslendiren işçiler, Eskişehirli vatandaşlara unutulmayacak bir gün yaşattılar. Konseri izlemeye gelen her yaştan Eskişehirli vatandaşlar gurubun seslendirdiği parçalara zaman zaman eşlik ettiler. - ESKİŞEHİR