Eko Eczane Örnek Olacak

Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP)'nin 7. olağan genel kurulunda konuşan Kooperatif Başkanı Ecz Şule İlkkurşunlu, yeşil proje 'Eko Eczane' projesi için çalışmalarına pilot bölge olarak seçtikleri bir ilçeden başlayacaklarını açıkladı.



Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) 7. Olağan Genel Kurulu toplantısını gerçekleştirildi. Kooperatifin faaliyet raporunun oy birliği ile kabul edildiği toplantıya EDAK Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Sarp Yaklav, Çağdaş Eczacılar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eczacı Barış Özgen, Farmakoop Başkanı Eczacı Serkan Soyer ve üye eczacılar katıldı.



ÇEKOOP'un faaliyetleri hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Eczacı Şule İlkkurşunlu, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Belgesi (TAT Belgesi) aldıklarını belirtti. İlkkurşunlu, "Bu belgeyi almamız bize güç verdi. Artık atık ilaçlar EDAK Ecza Kooperatifi bahçesindeki lisanslı konteynerlerimizde toplanıyor. Tek sigorta artık ÇEKOOP bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız ve şimdi sonuna geldiğimiz ve birkaç ayda lansmanını yapacağımız bir proje var. Bu projenin ismi Eko Eczane. Bu projede kullandığımız ürünleri yeniden düzenleyip doğaya zarar vermeyen ekolojik ve ekonomik bir eczane kuracağız. Dünyada da uzun zamandır üzerinde çalışılan ama henüz uygulamaya konmamış bir çalışma. Çalışmaya örnek bir ilçemizde 4-5 eczanede başlayıp sonuçların ölçülebilirliği açısından Türkiye'nin her yerinde uygulanabilecek çok iyi olacak bir çalışma olacağını düşünüyorum" dedi.



"Örnek olmayı amaçlıyoruz"



ÇEKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Eda Çağında ise, Eko-Eczane projesini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. EKO Eczane projesinin eczanelerin sürdürülebilirliği, bu stratejilerin belirlenerek ekolojik dengeye katkıda bulunmak ve ekonomik yansımalarını da eczanemiz üzerinde görmeye yarayan bir program olduğunu belirten Çağında, "Bu programdaki eczaneler, ekolojik sistemleri önemseyen, ihtiyaçları kadar tüketen ve geri dönüş enerji kaynaklarını kullanan eczaneler olarak ön plana çıkacaklar. Dünyada birçok sektör bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Uluslararası Eczacılık Federasyonu da yeşil eczacılık uygulamasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ama şu an başlamış bir program yok. Eko Eczanenin bize kazandıracağı ilk ve en önemli şey, çevreye karşı sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Sektördeki diğer eczanelere örnek olmayı amaçlıyoruz. Hastaları bu konuda bilinçlendirip eczanelerin güvenilirliğini ve tercih edilebilirliğini arttırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.



"Bize göre gerçek başarının sırrı mücadelenin içtenliğindedir" şeklinde konuştu.



Toplantıda söz alan Çağdaş Eczacılar Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eczacı Barış Özgen de şöyle konuştu:



"Bugün burada aydınlık geleceğe ulaşmanın, maddi ve manevi güçlerimizi birleştirmekten, birlikte çalışmaktan, iş üretmekten ve güç birliğinden geçtiğinin farkında olan meslektaşlar olarak birlikteyiz. Artık birçok değerin yitip gittiği böyle bir zamanda bugün genel kurulunu yaptığımız ÇEKOOP gibi sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle oluşmuş bu yapıda, iş yapmanın hele hele başarılar elde etmenin hiç de kolay olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü bu gibi yapılar zorunlulukla değil bilinçli insanlarının gönüllülük esasına dayanarak oluşmuş yapılardır." - İZMİR