Ekmok Sürücüleri Kask Konusunda Uyardı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bir etkinliğe katılan Edremit Motosiklet Kulübü(EKMOK) üyesi motorcular, motosiklet kullanacak gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. EKMOK Başkanı Nuri Kesim, motosiklete kesinlikle kasksız binilmemesini istedi.



İlçede bir konferansı izlemeye gelen Nuri Kesim öncülüğündeki motosikletçiler ilgi gördü. Motosiklet kullanmanın otomobil kullanmaya göre 13 kat daha riskli olduğunu anlatan EKMOK Başkanı Nuri Kesim,"Şu anda 136 üyemiz var. Yurt içi ve yurt dışı geziler düzenliyoruz. Arkadaşlarımızın hepsinin özel giysileri ve kaskları mevcuttur. Motosiklete binmek isteyen gençler mutlaka kask kullanmalı. Motosikletlerde herhangi bir değişiklik yapılmamalı. Motosiklet için özel giysi ve yelek olmalı. Kulüp olarak çeşitli festivallere ve gezilere katılıyoruz. 28-30 Nisan tarihlerinde Asos Kadırga koyunda kamp yapacağız. Ramazan bayramında da Ukrayna'ya gitmeyi planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR