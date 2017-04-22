Ekmeklerini 'Taş'tan Çıkartıyorlar

Amasya'da bir mermer fabrikasında 7 ay önce işe başlayan 10 kadın, iş makinelerinde mermer kesip ekmeğini taştan çıkartıyor.



Amasya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan kadınlar ezber bozuyor. Fabrikaya sabah erkenden gelip başına geçtikleri dev makinelerin tezgah ayarını yapan kadınlar, sert mermerlere istenilen şekli veriyorlar. Mermer kesme işini genelde erkeklerin yaptığını, fabrikaya gelenlerin kendilerini görünce şaşırdıklarını belirten kadınlar, bu işi severek yaptıklarını söylediler. İşçilerden 3 çocuk annesi Yücel Kürkçü, "Bu işe 7 ay önce başladım. Kafa kesim, tırmık dediğimiz makinelerde kesim yapıyoruz. İşimi de çok seviyorum" dedi.



Mermer sektöründe genelde makinelerin başında erkek personelin çalıştığından dolayı fabrikaya gelenlerin kendilerini görünce şaşırdığını söyleyen 37 yaşındaki Kürkçü, "Bu iş ağır bir iş ama ben kendime göre ağır görmüyorum. Ağır olduğunu düşünseydik çalışamazdık" diye konuştu.



"EKMEĞİMİZİ TAŞTAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Bir tezgahın başında iki kişi çalışıp her biri 25 kiloya yaklaşan ağırlıktaki mermer kütlelerini arkadaşlarıyla birlikte tezgaha yüklediklerini anlatan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Aysel Savaş ise, "Zor yanları da var ama biz işimizden memnunuz. Ekmeğimizi taştan çıkarmaya çalışıyoruz. Maskelerimizi, kolluklarımızı, önlüklerimizi takıyoruz. Makinemizin başında sipariş nasılsa ona göre kesim yapıyoruz" şeklinde konuştu.



İŞLERİNE DAHA SADIKLAR



100 erkek personel çalıştığı fabrikaya 7 ay önce gelen 10 kadın personelin iş disiplininden çok memnun kaldıklarına değinen yönetici Ali Çolak da titizlikle çalışan kadın personelin erkek elemanlara oranla işlerine daha sadık olduklarını vurguladı.



"KADIN PERSONEL ARTACAK, FABRİKA 2 KAT BÜYÜYECEK"



Kadın personelin çalışmasını görünce 4 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikayı iki kat büyütüp yeni makineler almak için inşaat başlattıklarını açıklayan Çolak, "Kadın personel sayımızı 30'a çıkartacağız. Devamında da bu sayıyı artırmayı düşünüyoruz. Erkek elemanların yaptığı işlere de bayan elemanlarımız hevesli. Onları da yapabileceklerini dile getirdiler. Bir noktada erkeklerin yerini alacaklar gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.



(Murat Çelik A./İHA)