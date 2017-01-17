Ekmek Teknesi Yakılınca Gözyaşlarına Boğuldu

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli, nakliyecilik ve kağıt toplayıcılığı yaptığı kamyonetinin aküsü ve tekerlekleri çalındıktan sonra yakılması üzerine gözyaşlarına boğuldu.



Merkez Şahinbey ilçesi İncilikaya Mahallesi'nde oturan 10 çocuk babası Muhammed Hasan Fatih'in (55) gece evinin önüne park ettiği 27 TE 276 plakalı kamyoneti, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce çalındı.



Nakliyecilik ve kağıt toplayıcılığı yaptığı aracını kendi imkanlarıyla arayan Fatih, kamyoneti, oturduğu mahalledeki boş bir arazide akü ve tekerlekleri alındıktan sonra yakılmış buldu.



Bunun üzerine durumu polise bildiren Fatih, aracının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamadı.



Fatih, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırseverlerin ücretsiz verdiği kamyonet sayesinde, 3 çocuğuyla nakliyecilik ve kağıt toplayıcılığı yaptıklarını söyledi.



Aracını çalanların bulunmasını isteyen Fatih, "Bütün varlığım bu arabaydı. Allah bunu yapanların yanına bırakmaz. Şimdi çocuklarıma nasıl ekmek götüreceğim?" diye konuştu.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.