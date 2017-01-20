Ekmek Fırınının Kurşunlandığı Iddiası

Adıyaman'da bir ekmek fırınının kurşunlandığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 266. Sokak'ta içeride işçilerin bulunduğu sırada bir fırının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandığı öne sürüldü.



Dükkanda ekmek pişiren işçiler, olayın şokunu yaşadı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde bir pompalı tüfekten çıktığı belirlenen 6 mermi kovanı bulundu.



İş yerinin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.