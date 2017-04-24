Ekmek Arabasından Para Çalan Hırsız Kamerada

İstanbul Sancaktepe'de ekmek yüklemek için fırının önüne park eden araçtan para çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.



Olay, Sancaktepe Veysel Karanı Mahallesi Ulugazi Maddesinde meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında ekmek dağıtma aracı mahallede bulunan bir fırının önüne yaklaştı. Ardından şoför araca ekmek yüklemek üzere araçtan ayrıldı. Bu sırada araca yaklaşan bir şahıs, araçtan çaldığı 250 TL parayla kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ekmek dağıtma aracı fırının önüne park ediyor. Ardından araca gelen bir şahıs kapıyı açarak içerdeki paraları alıyor. Ardından araçtan uzaklaşıyor.



(Cenk İşver / İHA)