Ekmek Almaya Giderken Canından Oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ekmek almaya giderken bir aracın çarpmasıyla ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, dün akşam saatlerinde Manisa'nın Turgulu ilçesi E-96 Karayolu Ergenekon kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ evlerinde oturan Görkem Ç. (13) karayolunun karşısında bulunan fırına ekmek almaya çıktı. Yolun karşısına geçtiği esnada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil Görkem Ç.'ye çarparak kaçtı. Arabanın çarptığı 13 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Turgutlu Devlet Hastanesinde görevli Beyin Cerrahi Aytekin Koçyiğit yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Görkem Ç., burada yapılan müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi kaldırıldı. 13 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Görkem Ç.'ye çarpıp kaçan vicdansız sürücüyü ve aracı aramaya devam ediyor. İlçedeki tüm MOBESE kayıtları ve kaçabileceği güzergah üzerindeki güvenlik kameralarının inceleneceği öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA