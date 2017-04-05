Ekmeğini Seyyar Tezgahından Çıkarıyor

Hayrabolu'da yaşayan 52 yaşındaki Şenol Erdinç, 20 yıldır evinin geçimini seyyar tezgahında saat satışı ve tamiri yaparak sağlıyor.



Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır seyyar tezgahında saat satışı ve tamiri yaparak ailesinin geçimini sağladığını kaydetti.



İşinin kendisi için ekmek kapısı olduğunu ve severek yaptığını ifade eden Erdinç, "Seyyar arabamla erken saatte gelip tezgahımı kuruyorum. Yaz kış demeden, her gün işimin başındayım. Kazandığım parayla 4 kişilik ailemin geçimini sağlıyorum. Bu işi severek yapıyorum. Sağlığım elverdiği sürece de yapmaya çalışacağım." diye konuştu.