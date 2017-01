Ekmeğini Karadeniz'in Hırçın Dalgalarından Kazanıyor - Zonguldak

CEM SÜRMENELİ - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Erkan Yalı, ek gelir elde etmek amacıyla berberlik mesleğini bırakarak, Karadeniz'in dalgalarının sahile bıraktığı hurdalık malzemeleri topluyor.



Evli ve iki çocuk sahibi Yalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in dev dalgalarının eşliğinde sahilden hurdalık malzeme topladığını söyledi.



Asıl mesleğini berberlik olduğunu belirten Yalı, "Ek gelir olması için bisikletimle 3 yıl önce hurda toplamaya başlamıştım. Bir kaç ay toplamaya devam edince berberlik mesleğini bırakarak hurda toplamaya başladım." dedi.



Yalı, erken saatlerde bisikletiyle sahili dolaşmaya başladığını aktararak, "Karadeniz'in dev dalgaları sahile çok fazla atık bırakıyor. Tabii bu attıklar da benim ekmek param oluyor. Topladığım hurda malzemeleri bisikletimle taşırım. Bisikletim benim her şeyim. Her yere onunla giderim." diye konuştu.



Hem para kazanıyor hem çevre temizliği yapıyor



"Dalgaların arasında soğuk havada hurda toplamak çok zor ama evimi geçindirmem lazım." diyen Yalı, hava şartlarının elverişli olduğu zamanlarda da yol kenarlarındaki ve kamyonların bıraktığı hafriyatların içerisinden hurda topladığını anlattı.



Yalı, işiyle hem çevre temizliğine hem de geri dönüşüme katkı sağladığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Aslında bir nevi çevre temizliği de yapıyorum. Günde topladığım 10-20 kilo hurda malzemeleri de geri dönüşüme kazandırıyorum. İşimi severek yapıyorum. Allah'a şükür para da kazanıyorum."