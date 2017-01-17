Adıyaman Belediyesi Katı Atık Çöp Depolama Sahası'nda plastik, demir ve kağıt atık toplayan Mustafa Ünver, aynı alanda yiyecek arayan binlerce kuşun cıvıltısı eşliğinde çalışarak evine ekmek parası götürüyor.



Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan 28 yaşındaki Ünver, çöp boşaltılan alanda hurda, plastik malzeme ve karton topluyor. İşitme engelli annesi, 2 çocuğu ve eşinin geçimini sağlayan Ünver, zor koşullar altında ekmeğini çöpten çıkarıyor.



Topladıkları atıkları biriktirerek ay sonunda çöp alanına gelen toptancılara satan Ünver, yoğun çalıştığı günlerde topladıkları çalınmasın diye Çöp Depolama Sahası'ndaki barakada sabahlıyor.



Ekmek kapısı çöplükte yiyecek arayan binlerce kuşun cıvıltılarıyla çalışan Ünver, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinde Katı Atık Çöp Depolama Sahası'na geldiğini söyledi.



Geçimini sağlamak için plastik malzeme, demir ve karton topladığını belirten Ünver, "Ekmeğim için ter döküyorum. Ailemin geçimini sağlıyorum. Okuma yazmam yok. Aylık 600-700 lira kazanıyorum. Kazandığımı aileme veriyorum. Çöplükte kötü kokuya rağmen alın terimle ekmeğimi kazanıyorum." dedi.