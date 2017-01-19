Ekler ve Profiteroller

Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

Ekler ve Profiteroller

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.

"Eclair; Fransızca'da şimşekler çakıyor anlamına gelmektedir. Kelime Fransızcadır. Hamur işinin adını pastacı jölesiyle kaplandığında parıldamasından aldığına inanılır. Profiterol ise; fırında pişirilen ve muhtelif garnitürlerle yenen hamur topu... Bu kadar kitabi bilgiden sonra esas eğlence, yapımında bilgi bombardımanına tutulacağınız eğitimimizde görüşmek üzere..."

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Choux hamuru yapımı

Krema yapımı

Sos yapımı

Süsleme

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

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