TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
"Eclair; Fransızca'da şimşekler çakıyor anlamına gelmektedir. Kelime Fransızcadır. Hamur işinin adını pastacı jölesiyle kaplandığında parıldamasından aldığına inanılır. Profiterol ise; fırında pişirilen ve muhtelif garnitürlerle yenen hamur topu... Bu kadar kitabi bilgiden sonra esas eğlence, yapımında bilgi bombardımanına tutulacağınız eğitimimizde görüşmek üzere..."
Etkinlik Detayları:
• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.
• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.
• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.
Etkinlik Detayı:
Choux hamuru yapımı
Krema yapımı
Sos yapımı
Süsleme
Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.
Ekler ve Profiteroller
Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.
TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.