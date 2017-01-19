TCA - Turkish Culinary Academy'nin "Ekler ve Profiteroller" adlı workshop etkinliğinde ekler ve profiterol yapımının inceliklerini öğreneceksiniz.



"Eclair; Fransızca'da şimşekler çakıyor anlamına gelmektedir. Kelime Fransızcadır. Hamur işinin adını pastacı jölesiyle kaplandığında parıldamasından aldığına inanılır. Profiterol ise; fırında pişirilen ve muhtelif garnitürlerle yenen hamur topu... Bu kadar kitabi bilgiden sonra esas eğlence, yapımında bilgi bombardımanına tutulacağınız eğitimimizde görüşmek üzere..."



Etkinlik Detayları:



• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.



• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.



• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.



Etkinlik Detayı:



Choux hamuru yapımı



Krema yapımı



Sos yapımı



Süsleme



Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.