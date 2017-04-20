Ekiplerin Yaptığı Aramada Araç ve Çevresinde Kimseye Ulaşılamadı.

Malatya'da sabah karşı kaza ihbarı alan ekipler olay yerine ulaştığında takla atan araçta kimseyi bulamadı. alarma geçen ekipler, çevrede yaptıkları aramada da kimseye ulaşamadı



Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Turgut Özal Tabiat parkında sabah 04.50 sıralarında bir aracın kaz yaptığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler takla atarak, yoldan çıkan araçta yaptıkları incelemede kimseye rastlamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekip bölgede arama çalışması başlattı.



Uzun süren aramalarda kimseye rastlanılmazken polis kaza yapan aracın kayıtlarından sürücüsüne ulaşmak için inceleme başlattı. - MALATYA