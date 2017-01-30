Ekipler Köy Yollarını Ulaşıma Açmak İçin Aralıksız Çalışıyor

Batman'da hafta sonu etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.



Batman genelinde etkili olan kar yapışı 565 köy ve mezra yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi ekiplerinin 85 iş makinesi ve 120 personelle yolları ulaşıma açmak için aralıksız çalıştığı bildirildi. Yol açma çalışmalarında önceliği acil durumdaki köylere verdiklerini belirten İl Özel İdare yetkilileri, Kozluk ve Sason'un kırsal kesiminde zorlandıklarını belirtti.



Kar seviyesinin yer yer 3 metreye ulaştığı Kozluk Akçakışla-Damarlı grup köy yolunda çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, gurup köy yolunun ulaşıma açılması için karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini ifade etti. - BATMAN