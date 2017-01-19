Ekipler Canlı Tatbikat Yaptı

Bingöl'de Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) 30 kişilik ekiple, Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta üç kayıp şahıs bulunarak donmaktan kurtarıldı.



Bingöl ADAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE, ekipleri kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Merkezi'nde tatbikat yaptı. 30 kişilik ekibin katıldığı tatbikatta, hazırlıklar tamamlandıktan sonra ilk olarak çığ altında kalan bir vatandaş kurtarıldı. Tatbikat gereği çığ altından çıkarılan vatandaş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra paletli ambulansa alınarak, hastaneye nakledildi. Üniversiteli bir öğrencinin kayak yaparken kaybolması ve teleferikte mahsur kalan bir vatandaşı kurtarma tatbikatlarını da gerçekleştiren ekipler, başarılı bir çalışmaya imza attı.



Tatbikat sonrası gazetecilere açıklamada bulunan AFAD Bingöl İl Müdürü M. Emin Boğatekin, AFAD ve UMKE elbirliğiyle başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi. Boğatekin, "Bingöl Hesarek Kayak Merkezi'nde eğitim amaçlı çığ altında kalan vatandaş, dağda kaybolan şahsı kurtarma ve teleferikte mahsur kalan bir vatandaşı kurtarma tatbikatları gerçekleştirdik. Bu eğitimler, Bingöl AFAD ve UMKE ekiplerinin olası afetlerde nasıl hareket edeceği, kurtarma olaylarının nasıl olacağı yönünde faydalıdır. Tatbikatla birlikte müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçları da test etmiş olduk" dedi.



Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve UMKE ekibi lideri Zülküf Bağbars ise, "Bu kış tatbikatında bölgemizde genellikle rastladığımız olayları sergiledik. Üç kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Bu tatbikatların amacı, ekiplerimizi böylesi durumlarda motive etmek ve gerçekte başımıza gelebilecek olaylarda daha hazır olabilmektir. Bu tatbikatlar ayda bir olarak düzenleniyor. Bizler UMKE olarak yılda 6 tatbikat yapıyoruz" diye konuştu. - BİNGÖL