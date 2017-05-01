Ekinözü İçmeceler Misafirlerini Bekliyor

İlçede bulunan ve dünyada nadir bir benzeri olmayan sodalı ve şifalı suyu ile yaz aylarında gelen ziyaretçilerden dolayı sıkıntı yaşanmaması için ilçe Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, İçmelerdeki Çalışmaları yerinde inceleyerek gelen misafirlerin rahat bir şekilde tatil yapması için elinden gelen gayreti gösteriyor.

Ekinözü'nde Doğal Hastane Açıldı

Ekinözü ilçesi sınırları içinde bulunan ve şifalı suları ile meşhur "İçmeler"mevkiinde ciddi yatırımlar yapıldığını ve yapılacağını ifade eden Çeleğen, "Kahramanmaraş başta olmak üzere Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Kars, Konya, Karaman, İstanbul, Malatya , ile çevre il ve ilçelerinden gelerek içme mevkiinde ki şifalı kaynak sulardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız her geçen gün artıyor. İnsanlar sağlık bulmak için buralara akın akın geliyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın şifalı sularıyla meşhur Ekinözü ilçesinde 2016 sezonu Açıldığını belirten Başkan Çeleğen Gelen turistler için tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, İçmelerimiz şifa kaynağı, ancak yeterli tanıtım yapamıyoruz onun için Kahramanmaraş Milletvekilimiz Veysi Kaynak'ın Başbakan Yardımcısı olması bizler için tanıtım açısından bir şanstır. Ekinözü'nde bulunan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Ekinözü İçmeleri'nde, 2017 sezona yaklaştığı şu günlerde halk arasında 'Doğal Hastane' olarak adlandırılan ve doğadan gelen suların içilmesi veya banyo yapılmasıyla 12 hastalığa iyi geldiği belirtilen içmeler, havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların akınına uğramaya başladı . Doktorlar tarafından da tavsiye edilen astım, bronşit, cilt hastalıkları, basur, mide ve bağırsak tembelliği, böbrek ve idrar yolları, damar sertliği, şeker ve karaciğer gibi rahatsızlıklara iyi geldiği öne sürülen içmelerde tedavi olabilmek için çevre illerden yüzlerce vatandaş Ekinözü'ne geliyor dedi. Yaz aylarında 150 bine yaklaşan nüfus a hizmet verebilmek için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve vatandaşları Ekinözü İçmeleri'ne beklediklerini belirterek ilçemize gelen vatandaşlarımız, bir yandan dinleniyor, diğer yandan ise bu sular sayesinde hastalıklarına şifa buluyorlar dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekinözü Yukarı içmelere yaptırılan ve vatandaşların hizmetine sunulan, Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenen yaklaşık toplam 13.000 m²'lik alana sahip içerisinde Restoran, wc, gölet, futbol sahası, basketbol sahası, 2 adet çocuk oyun alanı, kamelya, piknik masaları, banklar, yeşil alanlar ve Mesire alanının içersinden geçen tahliye kanalı yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine açıldığını ifade eden Çeleğen bu sezon Ekinözü İçmelerimize gelen Vatandaşlarımız gerçekten çok şaşıracaklar güzel hizmetler yapıldı Buraya gelen misafirlerimiz ve vatandaşlarımız, yemyeşil bir ortamda her ihtiyaçları yanı başlarında olan bir mesire alanı ile karşılaşıyor. İnşallah Ekinözü'müzde turizm sezonunun Önümüzdeki Günlerde hareketleneceğini düşünüyoruz. Ekinözü'müze değer katan bu güzel hizmet ve diğer çalışmalardan dolayı desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'a, ve Büyükşehir Belediyesi ekibine, şahsım ve ilçe halkı adına teşekkürü bir borç bilirim" dedi

Çeleğen, '' İlçede 3 adet içme denilen şifalı suyun bulunduğunu bildiren Başkan Çeleğen, "Orta İçmeler ile Yukarı içmeler arasında büyük bulvar çalışmasına sona geldik . İlçenin iki girişini modernin güzelliğe kavuşturduk ., içmelerdeki caddelerin alt yapı çalışmaları tamamlandı, kaldırımların yenilenmesi ile birlikte İçmelerdeki tüm caddeler modern bir görünüm aldı" dedi.

MİSAFİRLERİMİZ TEKRAR GELSİNLER

Çeleğen," 3 yıldır belediye başkanıyım. Göreve gelirken önceliklerimizi belirleyip o şekilde hareket ettik. "Halka Hizmet Hakka Hizmet" anlayışı ile yola çıkarken Ekinözü için, ilçemiz için neler yapabiliriz anlayışıyla plan ve programlarımızı yaptık ve şuanda yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten 5 yıl içerisinde yapılacak olanları bu yıl yapacağız ve bitireceğiz. Allah'ın izniyle yapacağımız çalışmaları maddeler halinde eğer sıralarsak bizim en büyük önceliğimiz Ekinözü İçmelerimiz çünkü yaz aylarının gelmesi ile birlikte misafirler geliyor insanların geldiği ortamları güzel yapacaksın ki gelecek sezonda tekrar gelsinler" şeklinde konuştu.

3 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİK

Belediye olarak "Ekinözü'ne ve Ekinözülülere ne yaparsak azdır" diyen başkan Çeleğen, Ekinözü'nün konum itibari ile bulunmaz bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçede birlik beraberlik adına güzel işlerin devam ettiğini bildiren Başkan Çeleğen, konumu, huzuru ve kardeşlik bağı, dayanışması, birlik ve beraberliği itibariyle Ekinözü'nün diğer ilçeler arasında gözde olan bir ilçe olduğunu söyledi. "Seçilen bir kişi olarak, belediye olarak hizmet anlamında, çok şeyler yapılması gerekiyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız, yılardır hizmet konusunda büyük sıkıntılar çekmekteydi . Ekinözü gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğu için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz Ekinözü'nün ihtiyacı olan projeler geliştirme gayreti içindeyiz. Ekinözü'ne hizmet vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda hemşerilerimiz bize güvenebilir. Kendileri de iyi biliyorlar ki belediyemizin kapıları her zaman kendilerine açık. Her zaman da emirleri başımızın üstündedir.