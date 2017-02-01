Ekinci Yetim Aileleri Unutmadı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci eşi Ayşe Ekinci ile Hekimdede Mahallesinde ikamet eden 6 çocuklu bir yetim ailenin evine misafir oldu.



Eyyübiye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Ay Işığım Derneğinin ortaklaşa olarak yapılan çalışma sonucu tespit edilen yetim ailelerine ziyaretler devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci yetim ailesine ziyarette bulunup öğle yemeğinde sofralarına ortak oldu. Bir yandan esnaf ve vatandaş gezileri diğer yandan belediyenin yürüttüğü çalışmaları takip eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci yetim ailelerini de yalnız bırakmıyor. Hekimdede mahallesinde bulunan 6 çocuklu aileyi ziyaret eden Eyyübye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci maddi durumu iyi olmayan ailenin kira elektrik su ve diğer bütün diğerlerinin karşılanacağının sözünü verdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci ve beraberindekilerle birlikte yetim ailesi ziyaretine, Ay Işığım Derneği yöneticisi Murat Deveci de eşlik etti. Ziyaret esnasında ailenin çocuklarıyla yakından ilgilenen Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. Başkan Ekinci ve eşi Ayşe Ekinci'yi karşılarında gören çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.



Ekinci, yetim ailesine yaptığı ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle ilçelerinde yardıma muhtaç birçok ailenin bulunduğu ve imkanlar dahilinde bu ailelere ulaşmaya çalıştıklarını ifaden eden Ekinci konuşmasında, "Hekimdede Mahallesindeyiz bir yetim ailemiz ile beraber öğlen yemeğini yedik. Her böyle bir aileyi ziyaret ettiğimizde hakikaten bizim yükümüzün ne kadar ağır olduğunu görüyoruz. Burada şunu da ifade etmek gerekiyor, belki bu ziyaretler yapılırken bazıları bunun reklamı olmaz diye düşünebilirler ama şunu da ifade etmek gerekiyor kesinlik ile reklam peşinde değiliz ama böylede, bu ailelerin varlığını bizim bir şekilde duyurmamız gerekiyor. Düşünün bir eve giriyorsunuz tek göz bir oda bir anne ve 6 çocuğu ve bu anne bir göz odada bu çocuklarına bakıyor. Soğuklardan dolayı çocuklar rahatsız ve hasta yorgan altına girmişler burada bir göz odada çocuklarına bakıyor. Ama burada elektrikli soba yandırıyorlar ve biriken elektrik borçlarından dolayı çalıştıramıyorlar. Biriken su borçları var biriken kira borçları var ve hakikaten insanın etkilenmeyeceği bir manzara değil" şeklinde konuştu.



"30 bin aileyi ziyaret ettik"



Bizler Eyyübiye Belediyesi olarak 30 bin aileyi ziyaret ettik, diye Ekinci, "Bu ziyaretler kapsamında az olur çok olur maddi manevi yardım yapmaya çalışıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Fakat biz idareciler böyle ailelerin varlığından haberdar olmazsak ekiplerimiz bizi haberdar etmez iseler yine bu vebal biz idarecilerin üzerinedir. İdareciler olarak yükümüzün ağırlığını biliyoruz, özellik ile bölgemizde dar gelirli yetim, engelli, dezavantajlı ailelerin çokluğu herkesin malumu. Bu anlamda biz daha fazla yük altına giriyoruz. Bizler sıcacık odalarımızda, evlerimizde otururken bu ailelerinde varlığını bizim bilmemiz gerekiyor sıkıntıları bizim paylaşmamız gerekiyor sürekli ziyaret etmemiz gerekiyor. Komşu olarak eğer siz yanı başınızdaki aileden haberdar değilseniz önce insanlığınızdan sonra Müslümanlığınızdan siz sıkıntı yaşıyorsunuz demektir. Eğer siz bir idareci olarak ilçenizde ilinizde yardıma muhtaç insanlara mesafeli iseniz şunu da bilin siz Allah ile de aranız mesafe koymuş sayılırsınız. Bunun için biz burada konuşurken biz ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyoruz. Yine söylüyorum bu kesinlik ile reklam olarak algılanmasın amaç reklam olsaydı şimdiye kadar bu 3 yıllık süreçte gittiğimiz yerlerde reklam olurdu. Ama öyle bir ana geldik ki bunun bir şekilde dile getirilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



"Suriyelilere yardım ederken vatandaşlarımızı da unutmuyoruz"



Suriye'den gelen vatandaşlara ciddi anlamda yardımlarımız oluyor kendi insanlarımızı da bir şekilde görmemiz gerekiyor, diyen Ekinci, "evet o insanlara yardım edeceğiz ama kendi insanlarımıza da elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Şunu da ifade etmek istiyorum Ay Işığım Derneği bu konuda çok ciddi yardımları ve çalışmaları var kendileri ile programlar yapıyoruz onların da yükünün ağırlığını görüyoruz. Bu tarz derneklere de bizim yardımda bulunmamız gerekiyor desteklerde bulunmamız gerekiyor yer tahsisi konusunda olur, projeleri ile ilgili maddi katkıda bulunulabilir bazense hayırseverler ile de onları buluşturmakta olabilir. Böyle gönüllü insanlarımız varken de onlara destek çıkmamız gerekiyor. Ama yerel yöneticiler olarak bizim bu projenin merkezinde bulunmamız gerekiyor. Buradan imkan sahiplerine seslenmek istiyorum sofralarınızı paylaşın, imkanlarınızı paylaşın paylaşmaktan da bereket doğar ve paylaştıkça da bu ilçe bu dünya yaşanabilir bir hale gelir" diye konuştu. - ŞANLIURFA