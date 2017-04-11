Ekinci Yardımcı Mahalle Sakinleri ile Bir Araya Geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Yardımcı mahalle sakinleri ile bir araya gelerek başkanlık sistemini anlattı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarına sürdürüyor. İlçe merkezi ve kırsalda vatandaşlarla bir araya gelen ve seçimlerin önemini anlatan Ekinci'ye vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.



Yardımcı mahallesinde Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Ahmet Toprak tarafından düzenlenen toplantıya Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Ak Parti Eyyübiye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, SKM Başkanı Mustafa Ağar, muhtarlar, bölgedeki kanaat önderleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda vatandaşlara seslenen Ekinci, bu seçimlerin basit bir Evet-Hayır meselesi olmadığının altını çizdi.



Bölgede gün geçtikçe güç kazanan ve büyüyen ülkenin daha da büyümesi ve gelişmesi için 16 Nisan'da çıkacak olan 'Evet'in önemli olduğunu belirten Ekinci,"16 Nisanda ülke üzerine oynanan tüm oyunlar çıkacak 'Evet' ile bozulacak" dedi.



Ekinci konuşmasının devamında şunları söyledi, "16 Nisana doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. 16 Nisanda inşallah Yardımcı'dan da güçlü bir şekilde evet çıkacaktır. Çünkü biz görüyoruz ki, ova tek ses, tek nefes evet diyor. Bakın hemen yanı başımızda Suriye var Irak var. Geçtiğimiz gün bebekleri katlettiler. Şu an İslam coğrafyası kan ağlıyor. Nerede bir Müslüman var ise orada acı var. Bunların karşısında direnen bir lider var. Bu lider bütün mazlumların gönlüne taht kuran Recep Tayip Erdoğan'dır. Orta doğuda bize bu sıkıntıları yaşatanlar bu sıkıntıları Türkiye'de yaşasın istiyorlar. Yardımcıda'da sıkıntı çıksın istiyorlar, Sağlıkta da sıkıntı çıksın istiyorlar, şehir merkezinde de sıkıntı çıksın istiyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar ama inşallah Recep Tayip Erdoğan liderliğindeki Türkiye bundan sonraki süreçte de nerede biz mazlum nerede bir mağdur varsa Allah'ın izni ile onları giderecektir. Yardımcı halkı sizinde bildiğiniz gibi bu halk oylaması değil bu milletin kendi meselesidir, memleket meselesidir. Biz yokuş çıkıyoruz yukarıya doğru Allah korusun tepeye ulaşamaz isek Türkiye olarak bakın hemen yanı başımızda örnekleri var bunu her seferinde hatırlatıyoruz çünkü basit bir olay değildir bu seçim basit evet hayır meselesi değildir bu seçim ümmetin izzetini koruyacağı seçimdir" - ŞANLIURFA