Ekici'nin Yerine Boudebouz!

Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Martin Caceres transferleriyle savunmasını güçlendiren Trabzonspor, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'nin alternatifini Fransa'da buldu.

Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryad Boudebouz'u kadrosuna katmak için harekete geçen Bordo-Mavili ekibin 1.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

Duran topların etkili ismi Boudebouz, bu sezon çıktığı 17 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

Kaynak: Fanatik