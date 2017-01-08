Ekici'nin Yerine Boudebouz!

Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Martin Caceres transferleriyle savunmasını güçlendiren Trabzonspor, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'nin alternatifini Fransa'da buldu.

Ekici'nin Yerine Boudebouz!

Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Martin Caceres transferleriyle savunmasını güçlendiren Trabzonspor, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici'nin alternatifini Fransa'da buldu.



Ligue 1 ekiplerinden Montpellier'de forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryad Boudebouz'u kadrosuna katmak için harekete geçen Bordo-Mavili ekibin 1.5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.



Duran topların etkili ismi Boudebouz, bu sezon çıktığı 17 maçta 7 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.



Kaynak: Fanatik




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