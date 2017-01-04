Ekici'den 3.5 Yıllık İmza!

Bordo-mavili kulübün "Bize Aatif'ı bonservisiyle verin, Mehmet Ekici'yi alın" önerisiyle transferde belirleyici isim olan Aatif'ın Trabzonspor'a gitme konusuna artık sıcak baktığı bildirildi. Yönetim, teknik direktör Advocaat'ın "Avrupa kadrosuna almayacağım" raporunu, Faslı futbolcuya iletti. Bunun üzerine golcü futbolcu, "O halde beni bırakın Antalyaspor'a gideyim" önerisi sundu.

KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK







F.Bahçe yönetimi, Antalyaspor ile herhangi bir takas görüşmeleri olmadığını ve gitmek için 2 milyon Euro bonservis getirmesi gerektiğini Aatif'a anlattı. Faslı yıldız, bunun üzerine Trabzonspor ile görüşmeyi kabul etti. Ersun Yanal'ın "Bize gel" telkini ile yumuşayan ve iki gün süre isteyen golcü futbolcu, kararını yarın iletecek. Trabzon-Aatif temasları sürerken, Fenerbahçe yönetimi de Ekici ile yapılacak sözleşmenin detaylarını masaya yatırdı.

İMZA 3.5 YILLIK OLACAK







Fenerbahçe ve Ekici'nin 3.5 yıllık sözleşme üzerinden pazarlıkları sürdürdüğü, yıllık ücretin 1.5-2 milyon Euro arası olacağı öğrenildi. Aatif'ın Trabzonspor'a olumlu yanıt vermesinin ardından transferin iki kulüp tarafından resmen açıklanacağı, Mehmet Ekici'nin de Fenerbahçe'nin Cuma günü başlayacak olan Antalya kampına katılarak çalışmalara start vereceği bildirildi. Fenerbahçe, takasta Trabzon'a para ödemesi yapmayacak.

TRABZON'LA BELEK'E GİTTİ







Bordo-mavililerin Antalya Belek kampı dün başlarken, Mehmet Ekici takımla birlite gitti. F.Bahçe'nin kampı ise 6 Ocak Cuma günü start alacak. Ekici'nin sarı-lacivertlilerle Belek kampına katılma ihtimali yüzde 99… F.Bahçe kampta 8 Ocak'ta Hollanda'nın Go Ahead Eagles ve 11 Ocak'ta Sırbistan'ın Partizan takımlarıyla iki hazırlık maçı yapacak. Saat 19.00 ve 20.00'deki maçlar Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Sabah