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Ek - Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

Ek - Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTUOrtaköy'de saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi.

Ek - Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTU

Ortaköy'de saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi. Ailesini geçindirebilmek için özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hatice Koç'un cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Erdek İlçesine götürüldü.  Hatice Koç'un Vodafone Arena Stadı yakınındaki bombalı saldırı sırasında statta görevli olduğu ve yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi. 

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