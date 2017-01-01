Ek - Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Son Yolculuklarına Uğurlanıyor

BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTU
Ortaköy'de saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi. Ailesini geçindirebilmek için özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hatice Koç'un cenazesi yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Erdek İlçesine götürüldü. Hatice Koç'un Vodafone Arena Stadı yakınındaki bombalı saldırı sırasında statta görevli olduğu ve yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.
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BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTUOrtaköy'de saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Hatice Koç evli bir çocuk annesiydi.
BEŞİKTAŞ'TAKİ SALDIRIDA YARA ALMADAN KURTULMUŞTU
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