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Ek- Reina'nın Havadan Fotoğrafları

Ek- Reina'nın Havadan Fotoğrafları

iSTANBUL'un gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yapılan terörist saldırıyla ilgili olarak polisin mekan içinde yaptığı araştırma ve inceleme sona erdi.

Ek- Reina'nın Havadan Fotoğrafları

iSTANBUL'un gözde eğlence mekanlarından Reina'ya yapılan terörist saldırıyla ilgili olarak polisin mekan içinde yaptığı araştırma ve inceleme sona erdi. Havadan görüntülediğimiz Reina, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün ekiplerinin bölgeden ayrılmasıyla sessizliğe büründü. Faal olduğu dönemlerde denizden geçen teknelerin içeriyi görmemesini ve  yüksek sesi engelleyen ses perdeleri ve mekanın içi ile  dışı saldırı sonrası böyle göründü.

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