(Ek Götüntü ve Bilgilerle)saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA



Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kapıdan duran kişilerin ve bir köpeğin kaçıştıkları, saldırganın elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı bir şekilde geldiği ve kapıda bir kişiye ateş ederek içeri girdiği görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü