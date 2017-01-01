TÜMÜ
Haberler Search
(Ek Götüntü ve Bilgilerle)saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

(Ek Götüntü ve Bilgilerle)saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAOrtaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

(Ek Götüntü ve Bilgilerle)saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kapıdan duran kişilerin ve bir köpeğin kaçıştıkları, saldırganın elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı bir şekilde geldiği ve kapıda bir kişiye ateş ederek içeri girdiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yeni Yıl, Istanbul, İstanbul, Ortaköy, Ortaköy, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads