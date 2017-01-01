Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Ortaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kapıdan duran kişilerin ve bir köpeğin kaçıştıkları, saldırganın elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı bir şekilde geldiği ve kapıda bir kişiye ateş ederek içeri girdiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Saldırganın kulüp girişindeki görüntüsü
(Ek Götüntü ve Bilgilerle)saldırganın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAOrtaköy'de, yeni yılın ilk saatlerinde, bir gece kulübüne saldırı düzenleyen kişinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
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