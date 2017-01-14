Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılar
-Dün gece akşam yapılan çalışmaların havadan görüntüsü (ek)
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Ek Görüntüyle) Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
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