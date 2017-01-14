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Ek Görüntüyle) Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Ek Görüntüyle) Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ek Görüntüyle) Havadan Görüntülerle Zeytinburnu'nda Enkaz Kaldırma Çalışması

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda çöken 7 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bugün yapılan çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılan havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle çalışmalar ve çöken binanın çevresindeki yapılar

-Dün gece akşam yapılan çalışmaların havadan görüntüsü (ek)

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