(Ek Görüntülerle) Kar Yağışı Nedeniyle Tem Otoyolu'nda Çok Sayıda Sürücü Mahsur Kaldı 2





İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu'nda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.



"TEDBİRSİZLİKTEN BUNUN CEREMESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ"



TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler saatlerce araç içerisinde kurtarılmayı bekledi . Bir ambulans ise yolda mahsur kalan araçların arasından güçlükle ilerlediği görüldü. Yolda mahsur kalan sürücü Necmettin Keskin, "Durumu görüyorsunuz. İstanbul böyle, hazırlıksız yakalandık. Daha önce akşam dokuz gibi kaldık bıraktık aracı yürüyerek gittik. Tekrar arabayı çıkartmaya geldik. Bayağı uzun süre kar yağacak. Aracın burada kalmasını istemedik. Kar lastiğimizde yok. Tedbirsizlikten bunun ceremesini biz çekiyoruz" dedi.



Başka bir sürücü ise"Şuan bir saati geçti. Buradayım halen bekliyorum. Yollar kaygan, arkadaşları bekliyoruz. Yollarda tuzlama, küreme çalışmaları yok. Belediye nasıl böyle çalışıyor" dedi.



Gece boyunca kar küreme araçları D-100 Karayolu Edirne istikametinde tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan araçların D-100 Karayolu Edirne istikameti Beylikdüzü'nde yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tem Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde yol kenarlarına park edilmiş araçlar olduğu görüldü.



KIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK, GİTTİK ZİNCİR ALDIK



Tem Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar ayrımında yolda kalan bir sürücü, "Kışa hazırlıksız yakalandık, gittik zincir aldık. Tam 5 saattir yoldayız. Altınşehir'e gitmeye çalışıyoruz" dedi. Yolda kalan ve aracında kar lastiği olmayan bir başka sürücü ise, "Bende kaldım yolda, tam 4 saattir yoldayım. Başakşehir tarafına gidiyorum. Vallahi bilmiyorum zinciri takabilirsem gideceğim. Belki de bende aracımı bırakığ gideceğim. Taksi falan buluruz belki ama ne yapacağım bilmiyorum" dedi.



KİMSE YARDIM ETMİYOR, BURADA SABAHLAYACAĞIM



Arnavutköy, Mehmet Akif Caddesi üzerinde mahsur kalan Yusuf Genç isimli bir sürücü, "Akşam 19: 00'dan beri mahsur kaldım. Kimse yardım etmiyor burada kaldım. Valla burada sabahlayacağım herhalde. Herkesten yardım istedim kimseden yardım gelmedi. Her yeri aradım aramadğım yer kalmadı. Sabaha kadar gelecek dediler, ben arabanın içinde dondum. Yakıt durumum ise mazot azalıyor. Sağolsun arkadaşın biri yemek getirdi yedim. Arnavutköy'den Esenyurt'a gidiyorum" dedi.



Bu arada İtfaiye ekipleri gece boyunca Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi arasında yolda mahsur kalan araçlara yardım etmek için devriye gezdiği görüldü. - İstanbul