Ek Fotoğraflar//yavuz Sultan Selim Köprüsü Çevre Yolu Ağaçlarının Bir Bölümü Kurudu

Ek Fotoğraflar//yavuz Sultan Selim Köprüsü Çevre Yolu Ağaçlarının Bir Bölümü Kurudu

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Yavuz Sultan Selim, Birinci Selim, 1. Selim, I. Selim