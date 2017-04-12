Ek Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Çatalca'daki Mitingte Konuştu

Ek Fotoğraflar // İçişleri Bakanı Soylu, Çatalca'daki Mitingte Konuştu

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Çatalca, Miting
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