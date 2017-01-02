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Ek Fotoğraflar // Güvenlik Görevlisi Fatih Çakmak Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ek Fotoğraflar // Güvenlik Görevlisi Fatih Çakmak Son Yolculuğuna Uğurlandı
2 Ocak 2017 Pazartesi 16:08
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