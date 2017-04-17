Ek Fotoğraflar // Erdoğan, Özal'ı Anma Törenine Katıldı, Menderes ve Erbakan'ın Mezarlarını Ziyaret...

Ek Fotoğraflar // Erdoğan, Özal'ı Anma Törenine Katıldı, Menderes ve Erbakan'ın Mezarlarını Ziyaret...