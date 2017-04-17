Ek Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü Önünde Vatandaşlara Hitap Etti

Ek Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü Önünde Vatandaşlara Hitap Etti

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