Ek Bilgiyle Yeniden) - Bir Kamyon Faciası Daha. Bu Kez Kurban 7 Yaşında Bir Çocuk

Esenyurt'ta bir beton kamyonu 7 yaşında bir çocuğun ölümüne neden oldu. Arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Mervan Abdu sokağa girmek için manevra yapan kamyonun tekerlekleri altında kalarak feci şekilde can verdi. Korkunç olay kaldırımı gören bir kameranın kaydına da yansıdı. Kayıtlarda çocuğun arkadaşıyla kaldırımda ilerlemesi görülüyor. Çocuklar kaldırımın sonuna ulaştığında sokağa girmeye başlayan kamyon görülüyor. Çocuklardan biri geride olduğu için kamyonun altına girmekten kurtuluyor ama Mervan Abdu ön tekerleklerin altında kalıyor. Olayda feci şekilde hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni olay yeri incelmesinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Beton kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Kazayı haber aldıktan sonra olay yerine koşan çocuğun yakınları incelemenin sürdüğü anlarda ve sonrasında gözyaşı döktü. Mervan Abdu'nun Suriyeli bir ailenin çocuğu olduğu öğrenildi.



- İstanbul