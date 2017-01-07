(Ek Bilgiyle) Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"



İstanbul DHA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.



Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönündeki çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.