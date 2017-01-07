TÜMÜ
Haberler Search
(Ek Bilgiyle) Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

(Ek Bilgiyle) Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"İstanbul DHAİstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu.

(Ek Bilgiyle) Vali Şahin'den Sürücülere Uyarı

"An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum"

İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi.

Bu arada Vali Şahin'e sosyal medya üzerinden 'kar tatili' sorusu yağdı. Veli ve öğrencilerin, 'pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı' yönündeki çok sayıda tweetine Vali Vasip Şahin cevap vermedi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads