Ek Bilgilerle) - Vali Şahin'nden Reina'ya Saldıran Teröristin Yakalanmasıyla İlgili Açıklama

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Reina'ya saldıran teröristin yakalanmasıyla ilgili basın açıklaması yaptı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamasında konuşan Vali Şahin, "Saldırının olduğu o günden bu güne İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz çok ciddi, girift bir çalışma yürüttü. Bu gece Esenyurt'ta yapılan bir operasyon ile bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail, Abdulkadir Maşaripov. Kod adı Ebu Muhammed El Horasani. 1983 Özbekistan doğumlu bir kişi. Afganistan'da eğitim almış 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist. Ülkemize 2016 ocak ayı içerisinde geldiği tahmin ediliyor" diye konuştu.



"7200 SAAT KAMERA İNCELEMESİ YAPILDI"



7200 saat kamera incelemesi yapıldığını vurgulayan Vali Şahin, "Operasyon yapılırken yaklaşık 7200 saat kamera incelemesi yapıldı. Özel ekipler ile birlikte 2 bin polisimizi görev aldı. Konya, Hatay ve İzmir'de ve ilimizde istihbarat daire başkanlığımızın iş birliği ile ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirildi. Terörist önce Başakşehir'de bir ev kiralıyor. Olay gününe yakın bir iki gün içerisinde ev değiştirmek suretiyle kendisini gizlemeye çalışıyor. Olay günü de Zeytinburnu'ndan gelerek eylemini gerçekleştiriyor" dedi.



"152 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ"



Vali Şahin, "Polisimizi çok ciddi bir çalışma yürüttü. Çalışma boyunca yaklaşık 152 adrese operasyon düzenlendi. 50 şahıs göz altına alındı. 168 yabancı da yabancı terörist olama şüphesine binaen gerekli işlemler yapılmak suretiyle ilgili mercilere teslim edildi" dedi.



"TERÖRİST SUÇUNU KABUL ETMİŞTİR"



Saldırgan ile birlikte ele geçirilenlere ilişkin Vali Şahin, "Teröristi ile birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. 2 tabanca ve şarjörü bunlardan biri havalı tabanca. 2 adet drone ve SİM kartlar diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etmiştir. Parmak izi de uyuşmuştur. Emniyet teşkilatımıza tüm çalışanlarına, birimlere teşekkür ediyorum. Güzel bir iş başardılar. Temennimizi İstanbul'da bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması. Her türlü tedbiri alıyoruz. Vatandaşımızın duyarlılığı çok önemli,. Operasyon boyunca yaklaşık 2 bin 200 civarında ihbar yapıldı. Bunlar çok önemli deliller. Vatandaşlarımızın bu hassasiyetlerinin artmasını bekliyor teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"5 ADRES DÜN TAKİP EDİLDİ"



Saldırgan ile birlikte gözaltına alınanlara ilişkin Vali Şahin, "Terörist ile birlikte 1 Iraklı erkek şahıs, 3 bayan Mısır, Afrika olmak üzere farklı ülkelerden onlar da gözaltına alınmış durumda. 5 adres dün takip edildi. Öğleden sonra 5 adrese yönelik operasyonlar arttırarak devam ettiler. 5 adresten birinde ele geçirildi. Tabiki olay günü yardım edenler var. Bunlar değerlendiriyoruz. Sorgulama sonucunda açığa çıkacak" ifadelerini kullandı.



"DRONE'LAR NEREDE NASIL KULLANILDIĞINA DAİR İNCELEMELER DEVAM EDİYOR"



Terörist ile birlikte drone'ların ele geçirilmesine ilişkin bir soruya Vali Şahin, "Henüz nerede nasıl kullanıldığına dair incelemeler devam ediyor" dedi.







"SALDIRGAN OCAK AYINDA TÜRKİYE'YE İLLEGAL GİRİŞ YAPTI"



Vali Şahin saldırganın Ocak ayında Türkiye'ye illegal giriş yaptığını belirterek, "Doğu sınırlarımızdan yapıldığına dair elimizde kuvvetli tahminler var" dedi.



"SALDIRININ DAEŞ ADINA YAPILDIĞI NET"



Vali Şahin, "Saldırının DAEŞ adına yapıldığı net" dedi.



"KARŞI TARAF DA SİLAH KULLANILMADIĞI İÇİN BU OPERASYONDA SİLAH KULLANMAYA İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR"



Vali Vasip Şahin, "Bu tür operasyonlarda amacımız suçluyu canlı ele geçirmektir. Yapılan işlem de bu şekildedir. Güvenlik kuvvetlerimiz mecbur kalmadıkça silah kullanamaz. Karşı taraf da silah kullanılmadığı için bu operasyonda silah kullanmaya ihtiyaç kalmamıştır" diye konuştu.



"YURT DIŞINA KAÇMA İMKANI BULABİLSEYDİ BELKİ KAÇACAKTI"



Vali Şahin, "O geceden beri polisimiz iğne ile kuyu kazar gibi ciddi çalışmalar yaptı. Bu nedenle rahat hareket edebilme imkanı bulamadı. Yurt dışına kaçma imkanı bulabilseydi belki kaçacaktı" dedi.



"ÇOCUK BU AKŞAM YANINDA DEĞİLDİ"



"Çocuk bu akşam yanında değildi" Vali Şahin, "Eşinden alınan bilgiler, eşine yardım edenlerden alınan bilgiler operasyonların geliştirilmesinde istifade edilen bilgiler olmuştur. Şu anda 50 kişi gözaltında. Mevcut sorgulama devam ediyor. Bu gözaltılardan 2 kişi geçtiğimiz günlerde tutuklandı" şeklinde konuştu.



"EMNİYET TEŞKİLATININ BAŞARISI DEVLETİMİZ TARAFINDAN KARŞILIKSIZ BIRAKILMAYACAKTIR"



Emniyet teşkilatının başarılı operasyon nedeniyle ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğine ilişkin bir soruya, "Bu gayret devletimiz tarafından karşılıksız bırakılmayacaktır" diye konuştu. Vali Şahin, saldırganın çocuklarının muhafazasının sağlanacağını da dile getirdi.



Bu arada teröristin yakalanmasıyla ilgili olarak İstanbul Valisi Şahin ve Emniyet Müdürü Çalışkan'ın yaptığı açıklamayı Reuters, AP, CNN International dahil dünya medyasından kuruluşlar canlı yayınlandı.



- İstanbul