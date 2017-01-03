Ek Bilgilerle) Katliamın Hintli Kurbanlarının Aileleri Olay Yerinde

(ek bilgilerle) KATLİAMIN HİNTLİ KURBANLARININ AİLELERİ OLAY YERİNDE



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA, İstanbul DHA



Reina katliamında hayatını kaybeden Hintli sinemacı Abis Rizvi ve genç modacı Kuşi Şah'ın aileleri ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Reina'ya geldi.



Hintli yönetmen Abis Rizvi'nin işadamı ve milletvekili olan babası Akhtar Hassan Rizvi, annesi ve ağabeyi Akhtar Rizvi ile modacı Khushi Shah'ın ağabeyi Akshay Shah dün İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda Hindistan Konsolosluğu yetkilileri tarafından karşılanan aile üyeleri ilk olarak Adli Tıp Kurumu'na gitti. Cenazeler ailelerinin teslim kağıtlarını imzalamasının ardından Atatürk Havalimanı'na gönderildi. Aileler ise saldırının yaşandığı Reina'ya geldi. Abis Rizvi ve Khushi Shah'ın aileleri ile konsolosluk yetkililerini Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan araçlarına kadar uğurladı. Aile açıklamada yapmadan buradan ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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Ailelerin çıkışı



Rivzi'nin babası ve annesi (gri montlu, uzun boylu, kel ve yanındaki kadın)



Ağabey Rizvi (kahverengi çeketli)



Akshay Shah (kapıdaki siyah kabanlı, kırmızı yakalı)



Ailelerin araçlara binmesi



Ailelerin gidişi