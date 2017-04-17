(Ek Aktüel Görüntü Yavuz Sultan Selim Türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Ardı Ardına...

(Ek Aktüel Görüntü Yavuz Sultan Selim Türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da Ardı Ardına...

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