Eib Moda Tasarım Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu

Türk Hazırgiyim sektörü için tasarımcı yetiştirme misyonu üstlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nın bu yılki finalistleri iki aşamalı elemenin ardından belli oldu.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12. kez düzenlenen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nda ana tema Reform olarak belirlenmişti. Genç tasarımcıların tasarımları iki aşamalı bir elemeden sonra 10'a indirildi. 10 tasarımcı "Re-form" temasına göre tasarladıkları 4 kıyafetle 05 Mayıs 2017 Cuma akşamı yapılacak finalde dereceye girmek için ter dökecekler.



Alev Ayten, Ayşe Türkel, Dilara Galimane, Dilek Süslüer, Ekrem Öztecir, Emre Erdemoğlu, Fulya Peker, Gökhan Peksarı, Gökhan Talay, Gulberk Örün, İpek Örük, Mehtap Yılmaz, Murat Acar, Nuray Atalayman, Nuray Uyar, Sema Akbay, Sümbül Çelebi, Tanya Eskinazi, Yiğit Eryendi ve Zeynep Acar'dan oluşan ön jüri ilk etapta başvurulardan 20 tanesini mülakata davet etmek için belirledi.



20 tasarımcı, Bertan Yeniçeri, Çiğdem Önsal, Emre Erdemoğlu, Serhat Işık, Tuğba Hazar ve Ulaş Can Karadeniz'den oluşan Mülakat Jürisi'ne tek tek sunum yaptı. Sunumlar sonrasında jüri 10 finalisti belirledi.



"EİB XII. Moda Tasarım Yarışması"na başvuran dosyaların her birinin özenle hazırlanmış ve çok güzel olduğunu belirten EİB Moda Tasarım Yarışması Komitesi Başkanı Burak Sertbaş, finalistleri belirlemek için ön jüri ve mülakat komitesinin iki tam gün yoğun bir mesai verdiğini kaydetti. EİB Moda Tasarım Yarışması'nın kurumsal kimliğe eriştiğini, Türk hazırgiyim sektörüne vizyoner tasarımcılar kazandırdığını anlatan Sertbaş, "Daha önceki yarışmalarımıza yarışmacı olarak katılan Emre Erdemoğlu ve Nuray Atalayman bu yılki yarışmamızda jüri üyesi olarak bize destek verdiler. Sektörümüzde EİB Moda Tasarım Yarışması'na katılmış bu yarışma sayesinde kendisini ifade etme olanağı bulmuş ve başarılı işlere imza atan çok sayıda tasarımcımız var. Bundan sonraki yıllarda bu sayının artacağından hiç şüphem yok" diye konuştu.



Tema "RE-FORM"



EİB Moda Tasarım Yarışması'nın temasının her yıl, dünya moda trendlerinden yola çıkarak tespit edildiğine işaret eden Sertbaş şöyle devam etti: "2017/18 moda akımlarından yola çıkılan bu yılki yarışmanın temasını; "Re-Form" olarak tespit ettik. Genç tasarımcılara, yaratıcı düşüncede, eylemde, tasarım anlayışında yeni bir boyut ve anlatım biçimi arayışı Re-Form!'umodern tasarım anlayışı, kendine güvenen gözlerle yeni şekiller ve oranlara odaklanmayla yeniden yorumlanacağı bir zemin sunduk. Tasarımlar dikildikten sonra ete kemiğe büründüğünde çok güzel kıyafetler ortaya çıkacak."



EİB XII. Moda Tasarım Yarışması"nın final defilesinin 5 Mayıs 2017 Cuma akşamı yapılması planlanıyor. Defilede ünlü mankenler genç tasarımcıların eserlerini sergileyecek. Yarışmanın birincisini 15.000 TL, ikincisini 10.000 TL, üçüncüsünü ise 5.000 TL para ödülünün yanı sıra Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığı'nca onaylanması halinde yurtdışına eğitim olanağı elde edebilecek.



"EİB XII. Moda Tasarım Yarışması",www.eib.modatasarimyarismasi.org internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından da takip edilebilmektedir.



Final heyecanı yaşayacak tasarımcılar



EİB XII. Moda Tasarım Yarışması'nda final heyecanını yaşayacak tasarımcılar ise; Berrin Özer, Dilara Karaca, Ece Metiner, Ece Dörtköşe, Elif Uysal, Emre Pakel, Harun Çiftçi, İpek Çetinoyar, Özgür İnceoğlu ve Yağmur Aysan" oldu. - İZMİR