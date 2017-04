EİB Moda Tasarım Yarışması'nda final heyecanı

Türkiye'nin ihracat ve istihdamında lider sektörlerin başında gelen Türk Hazırgiyim sektörüne genç, yenilikçi tasarımcı yetiştirme misyonu üstlenen EİB Moda Tasarım Yarışması'nda finale sayılı günler kaldı.

5 Mayıs 2017 Cuma gecesi İzmir'in ilk yerleşim yeri, modanın 8500 yıllık mabedi Yeşilova Höyüğü'nde EİB XII. Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi yapılacak. Final Defilesi'nde bu yılki ana tema "Re-FORM"u tasarımlarında en güzel ifade eden tasarımcı şampiyon olacak.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB XII. Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesi için kareograf Öner Evez hummalı bir çalışma yürütüyor.

EİB Moda Tasarım Yarışması'nın öncelikli amacının Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile tasarımcı gençler arasında köprü görevi olduğuna işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İharcatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Burak Sertbaş, yarışmanın 12 yıllık çıktılarının bu anlamda doğru yolda olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Dünya'nın en iyi 6 tasarımcısından biri Emre Erdemoğlu bu yarışmadan çıktı

Dünya'nın en iyi 6 tasarımcısından biri seçilen Emre Erdemoğlu'nun EİB Moda Tasarım Yarışması'nda aldığı derece sonrasında moda dünyasında basamakları hızlı bir şekilde tırmandığını hatırlatan Sertbaş, "Bu yılki ön jürimizde yer alan Nuray Atalayman yarışmamızı kazandıktan sonra başarılarından söz ettiren bir diğer başarılı tasarımcımız. Önümüzdeki süreçte bu sayıların artması için yatırımımızı tasarımcılarımıza yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"EİB XII. Moda Tasarım Yarışması"nın final defilesi için İzmir'in ilk yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü'nü seçerken, Yeşilova höyüğünün 8500 yıl önce kadınların ilk kez giysilerini dokumaya başladıkları dokuma tezgâh ağırlıklarından mühürlerine kadar binlerce eserin ortaya çıkartıldığı bir alan olduğunu ifade eden Sertbaş şöyle devam etti: "Yeşilova Höyüğü İzmir'in ilk yerleşim yeri ve İzmir'i kuranlar bin yıl burada yaşamışlar. Böyle bir tarihi alanın İzmirliler tarafından yeterince bilinmediğini düşünüyoruz. Defilemiz için alışılagelmiş alanlara nazaran belli zorlukları olmasına karşın İzmirlilerin dikkatini Yeşilova Höyüğü'ne çekmek için bu mekânı seçtik. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bornova Belediyesi'nin büyük desteğini gördük. Her iki kuruma da ayrıca teşekkür ediyoruz."

EİB XII. Moda Tasarım Yarışması'nın finalistleri; Berrin ÖZER, Dilara KARACA, Ece METİNER, Ece DÖRTKÖŞE, Elif UYSAL, Emre PAKEL, Harun ÇİFÇİ, İpek ÇETİNOYAR, Özgün İNCEOĞLU ve Yağmur AYSAN'ın "Re-FORM" temasına göre hazırladıkları ve birinci olmak için yarışacakları koleksiyonlarını Öner Evez'in Kareografisiyle 40 manken sahnede sergileyecek. Yarışmanın sunuculuğunu ise; Ece SÜKAN yapacak. Konuklar, defile sonrasında After Party'de keyifli bir geceyi sonlandıracak.

Finalde; yarışmanın birincisi 15.000 TL, ikincisi 10.000 TL, üçüncüsü ise 5.000 TL para ödülüne sahip olacak. Ayrıca dereceye girecek tasarımcılar, Ekonomi Bakanlığı'nın onayı halinde yurt dışında eğitim fırsatına da sahip olabilecek.