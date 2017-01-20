Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Eib Moda Tasarım Yarışması
Ara
BİST 82.999 %0,85
DOLAR 3,8202 %-0,18
EURO 4,0725 %-0,26
PARİTE 1,0658 %-0,03
ALTIN 147,83 %-0,28
FAİZ 11,49 %2,13
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Eib Moda Tasarım Yarışması

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen moda tasarım yarışmasında finale kalan isimler belli oldu.

Eib Moda Tasarım Yarışması

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen moda tasarım yarışmasında finale kalan isimler belli oldu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, ana teması "Reform" olarak belirlenen "EİB Moda Tasarım Yarışması"nda ilk aşamayı geçen 10 isim belirlendi.

Yarışmada finale kalan 10 tasarımcının temaya uygun tasarladığı 4 kıyafetin 5 Mayıs akşamı finalde yarışacağı ifade edildi.

Defilede ünlü mankenlerin sergileyeceği kıyafetlerin değerlendirileceği ve birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verileceği belirtildi.

Yarışma Komitesi Başkanı Burak Sertbaş, yarışmanın geride kalan 12 yılda Türk hazır giyim sektörüne vizyoner tasarımcılar kazandırdığına dikkat çekti.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Ege İhracatçı Birlikleri, Hazır Giyim, 5 Mayıs, İhracat, Manken, Reform, Kaza, Türk, Moda, Ege