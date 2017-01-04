Eib İhracatı 2016 Yılında Arttı

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) kayda aldığı ihracat, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 10,9 milyar dolar oldu.



EİB'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında 10 milyar 449 milyon 963 bin dolar olan EİB ihracatı, 2016 yılında yüzde 4 artarak 10 milyar 908 milyon 753 bin dolara ulaştı.



EİB'in 2016 yılında yaptığı ihracatta, en büyük payı önceki yıla göre yüzde 4'lük artış ve 5 milyar 748 milyon 607 bin dolarla sanayi ürünleri aldı. Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 9 artarak 4 milyar 397 milyon dolara çıktı. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 13 azalarak 762 milyon 511 bin dolara geriledi.



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 9'u geçen yıl, 2015 yılına göre ihracatlarını artırdı.



-Hazır giyim ihracatı zirvede



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2016 yılında 1 milyar 226 milyon dolarlık ihracat rakamıyla 2015 yılında olduğu gibi, 2016 yılında da EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan birlik olarak kayıtlara geçti. EHKİB, 2015 yılındaki 1 milyar 204 milyon dolarlık ihracatını 2016 yılında yüzde 2 arttırdı.



Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin (EZZİB), aralık ayı ihracatı, yüzde 120 artarak 19 milyon 506 bin dolara ulaştı. EZZİB'in 2016 yılı ihracatı ise yüzde 7'lik yükselişle 124 milyon doları aştı.



"Hedefi tutturduk"



Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016 için ortaya belirledikleri 11 milyar dolarlık ihracat hedefini yüzde 99'un üzerinde gerçekleştirdiklerini, küresel ekonomik durgunluk, 15 Temmuz darbe girişimi, döviz kurlarındaki oynaklığa rağmen hedefi tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Ünlütürk, şunları kaydetti:



"2017 yılına büyük umutlarla girdik ancak 2017 yılı gri alanları çok olan bir yıl. O nedenle 2016 yılı ihracat rakamlarımızı yakalamak bile başarı olabilir. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım tarafından açıklanan 250 milyar dolarlık Kredi Garanti Fonu kaynağı başta olmak üzere ekonomik tedbirler ve teşvik paketinin bir an önce hayata geçmesi büyük önem arz ediyor. Ekonomik tedbirler ve teşvik paketi hızla devreye girdiği takdirde Orta Vadeli Programda Türkiye için 2017 yılı sonu için ortaya konulan 153,3 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturabileceğimize inanıyoruz."