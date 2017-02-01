EİB 56 firmaya ödül verilecek

5 MİLYAR DOLARLIK TEŞEKKÜR

3 Şubat 2017 Cuma günü İzmir Hilton Oteli'nde düzenlenecek olan Ege İhracatçı Birlikleri "2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni"nde Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 56 firma ödülün sahibi olacak. İhracat şampiyonlarının ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci verecek.

Ege İhracatçı Birlikleri "2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni'nde sektörlerinde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk üç firmaya ödül vereceklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ödül Töreni'nde geçmiş yıllarda olduğu gibi Ege İhracatçı Birlikleri toplamında en fazla ihracat gerçekleştiren firma, dış ticaret sermaye şirketi ve en fazla ihracat gerçekleştiren imalatçı-ihracatçı firma ödüllerinin de sahiplerini bulacağını kaydetti.

KÜRESEL DARALMADA 16.6 MİLYAR DOLARLIK İHRACATA TEŞEKKÜR

2016 yılını küresel piyasalarda talebin çekingen davrandığı bir yıl olarak geride bıraktıklarını anlatan Ünlütürk, "Amacımız, 200'den fazla ülkeye yıllık 16.6 milyar doların üzerinde ihracat yapan, tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını arttırmayı başaran Ege Bölgesi ihracatçılarını motive etmek, ihracatçılarımızın Türk ekonomisine, istihdamına, büyümesine verdiği katkının kamuoyunda daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri, "İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni'ni bu yıl 13. kez düzenliyor. Türkiye'de ihracat sektöründe ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenen ilk yarışma özelliğine sahip. Ödül töreninde ödüllendirilecek 56 firma, 2016 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nden 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 56 firma, EİB'nin 2016 yılında kayda aldığı 10 milyar 908 milyon dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 46'sına imza attı.

EXİMBANK KREDİ ANLAŞMASI İMZALANACAK

Ege İhracatçı Birlikleri "2016 İhracatın Yükselen Yıldızları Ödül Töreni" Türk ihracatçılarının finansman ihtiyacına cevap verecek önemli bir anlaşmanın imza törenine de sahne olacak.

Türk ihracatçısının en büyük finansman destekçisi Türk Eximbank Ak Finansal Kiralama, Finans Finansal Kiralama, Yapı Kredi Finansal Kiralama, İş Finansal Kiralama ve Garanti Finansal Kiralama leasing şirketleri ile 100 milyon dolarlık uzun vadeli ihracat finansman kredi anlaşması imzalayacak.

Anlaşmaya; Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile leasing şirketlerinin yetkilileri Egeli ihracatçıların huzurunda atacaklar.