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Eıa Petrol Fiyatı Tahminini Revize Etti
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Eıa Petrol Fiyatı Tahminini Revize Etti

EIA'nın raporuna göre, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının bu yıl 52 dolar, Brent tipi petrolün varil fiyatının 54 dolar olması bekleniyor.

Eıa Petrol Fiyatı Tahminini Revize Etti

EIA'nın raporuna göre, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının bu yıl 52 dolar, Brent tipi petrolün varil fiyatının 54 dolar olması bekleniyor.

Kaynak: Dunya.com

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Teksas, Petrol, Texas