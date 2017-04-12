Eıa Petrol Fiyatı Tahminini Revize Etti
EIA'nın raporuna göre, Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının bu yıl 52 dolar, Brent tipi petrolün varil fiyatının 54 dolar olması bekleniyor.
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