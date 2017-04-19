Ehliyetsiz, Kasksız Motosiklet Sürücüsü Hız Kurbanı Oldu

– ANTALYA'da ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Yusuf Sarıkoç, aşırı hız ve dikkatbsizlik sonucu yaptığı kazada hayatını kaybetti.



Kaza, Kepez İlçesi Fatih Mahallesi Antalya Bulvarı üzerinde saat 21.00'de meydana geldi. Cezaevi Kavşağı'ndan evine gitmekte olan ehliyetsiz Yusuf Sarıkoç, 07 DBL 26 plakalı motosikletinin kontrolünü bir anda yitirdi. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sol tarafındaki kaldırım taşlarına çarptı. Motosiklet üzerinden fırlayan Sarıkoç, önce aydınlatma direğine çarptı, daha sonra refüje düştü.



KASK TAKMAMIŞ



Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sarıkoç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolu tek şeritli trafiğe kapatan polis kazayla ilgili inceleme yaparken sürücü Sarıkoç'un kask takmadığı anlaşıldı.



AİLENİN TEK ERKEK ÇOCUĞU



Kaza haberini alan Sarıkoç'un annesi Zeynep, babası Mustafa ve arkadaşları olay yerine koştu. Talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaşan aile bireyleri gözyaşları içinde feryat etti. Aile bireyleri ve arkadaşları olay yerindekiler tarafından güçlükle sakınleştirilirken Yusuf Sarıkoç'un ailenin tek erkek çocuğu olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarından biri, Sarıkoç'un öldüğünü öğrenince motosikleti tekmeledi.



Kazayı gören 23 yaşındaki Nayif Aydın, "Büyük bir gürültü duydum. Yola doğru koşunca motosikletin havada 4-5 takla attığını gördüm. Kaza yerinde otomobiller normal seyrinde devam ediyordu" dedi. - Antalya