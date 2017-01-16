Ehliyetsiz Elektrikli Bisiklet Kullanan Engelliye 2 Bin Lira Trafik Cezası Kesildi

Adana'da elektrikli bisiklet ile temizlik malzemeleri satan bedensel engelli bir kişi ehliyeti olmadığı için kesilen 2 bin lira cezayı ödeyemeyince yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.



Mardin'den Adana'ya göç eden bir ailenin 11 çocuğundan biri olan doğuştan yüzde 50 bedensel engelli Mehmetcan Büyükkaya (32), yıllarca el arabasıyla sokak sokak gezip temizlik malzemeleri sattı. Büyükkaya, bundan 11 yıl öncede engelli Mesude Büyükkaya (33) ile evlendi. Bu evlilikten en büyüğü 10, en küçüğü 5 yaşında 3 kızı dünyaya geldi. Büyükkaya çifti bugünlerde 4. kızlarını bekliyor. Büyükkaya'nın el arabasıyla temizlik malzemesi satmasına üzülen eşinin dayısı ona 1 yıl önce elektrikli bisiklet aldı. Bedensel engelli olduğu için yıllardır çok zorlanarak iş yapan Büyükkaya, elektrikli bisiklet sayesinde hem daha çok yere gidip satış yaparken hem de yorulmadan iş yapmaya başladı. Ancak 29 Aralık 2016 günü Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisi tarafından durdurulan Büyükkaya'ya, Trafik Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle ehliyeti olmadığı için 2 bin lira para cezası kesildi.



"Temizlik malzemelerinin hepsini satsam bu parayı bulamam"



Kendisini trafik polisinin ilk kez durdurduğunu anlatan Büyükkaya, "Elektrikli bisikletlerin ehliyetle kullanıldığından haberim yoktu. Memur beye söyledim tamam başvurup ehliyet alayım dedim. Ama o bana bisikletin önünde özürlü aracıdır, yazmasına, engelli kimliğimi göstermeme rağmen ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin lira ceza kesti. Benim bu parayı ödeyecek durumum yok. Ben bütün temizlik malzemelerimi satsam bu kadar parayı bulamam. Ben sattığım malzemeleri zaten borca alıyorum. Malzemeleri satıp borcumu ödüyorum. Geri kalan parayla da ailemi geçindiriyorum. Ne olur bana yardım edin" dedi. - ADANA