Ehliyetsiz araç kullandı, yediği cezayı görünce kendini jiletledi



HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde ehliyetsiz araba kullandığı sırada polis ekipleri tarafından durdurulan ve para cezası kesilen sürücü jiletle kendisine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Keskincik Mahallesi'nde ikamet eden M.Y. isimli şahıs, Atatürk Caddesi'nde ehliyetsiz araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Trafik ekiplerinin yaptığı sorgulama sonrasında sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Trafik polisleri tarafından sürücü M.Y'ye 1.953 TL para cezası uygulandı. Para cezasını tepki göstere M.Y. bir iş yerinin çatısına çıkarak kendisini jiletle yaralamaya başladı.

Durumu gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırdı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan M.Y. hastanedeki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.