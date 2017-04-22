Ehliyet Sınavlarında Düzenleme
MEB, ehliyet yönetmeliğine getirdiği yeni düzenlemeyle bir hafta süresince askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açtı.
MEB, ehliyet yönetmeliğine getirdiği yeni düzenlemeyle bir hafta süresince askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açtı.
Kaynak: Dunya.com
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