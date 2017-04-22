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Ehliyet Sınavlarında Düzenleme
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Ehliyet Sınavlarında Düzenleme

MEB, ehliyet yönetmeliğine getirdiği yeni düzenlemeyle bir hafta süresince askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açtı.

Ehliyet Sınavlarında Düzenleme

MEB, ehliyet yönetmeliğine getirdiği yeni düzenlemeyle bir hafta süresince askıya alınan direksiyon uygulama sınavlarının yeniden başlatılmasının önü açtı.

Kaynak: Dunya.com

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