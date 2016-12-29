Ehliyet Sınav Sonuçları Açıklandı! 17 Aralık Ehliyet Sınavı

Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. 17 Aralık 2016'da ehliyet sınavı yapılmıştı. Binlerce aday ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Sürücü adaylarına müjdeli haber, ehliyet sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavının sonuçları heyecanla bekleyiş sona erdi. Ehliyet sınav sonuçları www.meb.gov.tr'den erişime açıldı. Sürücü adayları sonuçlarını MEB resmi sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte geçerli puanı alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Binlerce sürücü adayının merakla beklediği ehliyet sınav sonuçlarını haberimizde linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. Linke tıkladıktan sonra sınav sonucu öğrenmek için TC kimlik numaranızı yazmalısınız. Her ders için 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar ise sınavda başarılı sayılacak.

17 ARALIK EHLİYET SINAVINDAN BAŞARILI OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?



Ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Peki ehliyet sınavından başarılı olmak için kaç puan almak gerekiyor? 17 Aralık ehliyet sınavından başarılı olmak için 50 sorudan 35 doğru cevap vermeniz gerekiyor. Her soru 2 puan değerindedir ve toplam 70 puan etmektedir. Önemli olan hangi alandan olursa olsun en az 35 doğru cevap vermektir.



EHLİYET SINAV SONUCUNDA BAŞARISIZLIKTA NE OLACAK?



Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 17 Aralık 2016 ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki ehliyet sınav tarihi 11 Şubat 2017 Cumartesidir. Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.





17 ARALIK 2016 EHLİYET SINAVININ DİREKSİYON SINAV TARİHLERİ



14-15 Ocak 2017 ve 21-22 Ocak 2017 ana sınav tarihleridir. 4-5 Şubat 2017 ve 11-12 Şubat 2017 ara sınav tarihleri olmakla birlikte kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir. Ehliyet sınavları aday sayısı bakımından katılımın yoğunluğuna göre direksiyon sınav tarihleri çok değişkenlik gösterecektir. Kursunuzla irtibat halinde bulununuz.

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2017 YILINDA YAPILACAK SINAV TARİHLERİ

2017/MTSKS-1 11 ŞUBAT 2017(saat 14.00)

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, *e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması, *Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, *e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, *Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

KADIN SÜRÜCÜ ADAYLARI PARKTA ZORLANIYOR

Sürücü Kursları ve Eğitimleri Federasyonu Başkanı Lokman Yıldırım, yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2013'te Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldığını anımsattı. Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet sınavlarının, Avrupa standartlarına kavuştuğuna işaret eden Yıldırım, yazılı aşamadan sonraki direksiyon uygulama sınavında adayların, bazı hataları bir, bazılarını daiki defayaptığındasınavdan başarısız sayıldığını anlattı. Sürücü adaylarının kalkış sinyalini vermemesi, kemerini takmaması yadaar abayı ilk çalıştırdığındas top ettirmesi halinde sınavın o andasonaerdirilip adayın başarısız sayıldığını belirten Yıldırım, uygulamasınavındageri manevrave iki dubaarasınageri ge park etme zorunluluğunun dage tirildiğini söyledi. Bu kategorilerde kadın adayların başarısız olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yeni düzenlemeler le artık cüzdandaehliyet dönemi kaandı. Özellikle temmuz ayından itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafiğe çıkabilecek ve aracını kullanabilecek donanımdadır. Hiçbir adayımızın mezun olduktan sonraartık araç sürmeyle ilg ili bir problemi yoktur. İki dubaarasınakesinlikle yanaşamayan düz geri gidemeyen, aracını hareket ettirirken herhangi bir hatayapan adayın sınavı hemen iptal ediliyor, diğer adayın randevu saati bekleniyor."

EHLİYET SINAV SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Ehliyet sınavlarında geçen yıl 120 olan soru sayısı 60'a, 150 dakikaolan sınav süresi de 75 dakikayaindirilmişti. Bu yıl 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere ehliyet sınavlarının süresi ve soru sayısında değişiklik yapıldı. Bunagöre sınavlardaki soru sayısı 60 'tan 50 'ye indirildi. Buna paralel olarak da75 dakikaolan sınav süresi de 60 dakika olarak yeniden belirlendi. İlk uygulama, 12 Ocak 2014'te yapılan sınavdan itibaren geçerli oldu.